Туристический налог появится в Ростове-на-Дону с 2025 года

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Туристический налог введут в Ростове-на-Дону с 1 января следующего года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на городскую администрацию.

Как подчеркивается в заявлении, в июле этого года в Налоговом кодексе РФ ввели новую главу 33.1 "Туристический налог", по которой власти городов могут устанавливать налог на своих территориях.

Плательщиками налога станут организации и физические лица, которые оказывают услуги по предоставлению мест для временного проживания. На следующий год налоговая ставка составит 1% от стоимости проживания за сутки. Минимальная сумма налога будет не менее 100 рублей.

В июле Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога за счет преобразования курортного сбора. Он будет отнесен к числу местных. Это означает, что муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость его введения, а также размеры ставок.

С 1 апреля в Санкт-Петербурге начали взимать курортный сбор в размере 100 рублей с совершеннолетних гостей, проживающих в отелях, санаториях и других местах размещения более суток. Средства идут на развитие туристической инфраструктуры города.

