09 июля, 22:15Город
Аренда зонта в сервисе на станции Московского метро будет стоит от 10 рублей
На станциях метро в Москве стартовало тестирование сервиса "зонтшеринга". На этом этапе минута проката зонта обойдется в 10 рублей, час – 50 рублей, а сутки – 250 рублей. При этом при аренде у пользователя единовременно спишут залог в размере 500 рублей, который вернется при сдаче инвентаря.
Пока воспользоваться такой услугой могут пассажиры станций "Лианозово", "Физтех" и "Яхромская". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.