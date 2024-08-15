Цены на авиабилеты в Ереван, Баку и Ташкент в августе снизились в 2024 году

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В 2024 году самыми популярными направлениями для путешествий за пределы России летом стали Стамбул, Ереван, Дубай, Баку и Ташкент. Эксперты оценили, как изменились цены на авиабилеты по этим маршрутам по сравнению с прошлым годом.

Цена на перелет в Стамбул в июне снизилась на 3% и составила 19 495 рублей, пишет RT со ссылкой на исследование. При этом в июле она выросла на 2%, а в августе продолжила увеличиваться, составив 28 916 рублей. Это на 9% выше уровня 2023 года.

Как отметили аналитики, также в июне был зафиксирован рост стоимости билетов в Ереван на 13%. В июле стоимость составила 18 795 рублей, но в августе снизилась на 9% по сравнению с предыдущим годом и составила до 19 756 рублей.

Согласно исследованию, в июне стоимость билетов в Дубай по отношению к 2023 году упала на 37%, возросла в июле и продолжила рост в августе, увеличившись до 42 776 рублей. Отмечается, что перелеты в Баку в июне подешевели на 1%, в июле стоимость выросла на 8%, а в августе вновь снизилась на 19%, до 24 142 рублей.

Кроме того, добавили эксперты, Ташкент за год продемонстрировал снижение цен во все летние месяцы.

Согласно данным исследования, Минск за этот период показал устойчивый рост цен, направление Алма-Аты также показало рост, а перелеты в Самарканд по сравнению с прошлым годом продемонстрировали снижение цен.

При этом в 2024 году больше туристов отправятся за границу, пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование. Отмечается, что доля зарубежных заказов выросла на треть по сравнению с 2023 годом и составила 46%.

Аналитики выяснили, что самым востребованным у путешественников городом стал Сочи, на него приходится 15,6% бронирований. На втором месте оказался Санкт-Петербург (15,0%), а на третьем – Москва (14,6%).

В топ-10 также вошли Калининград, Казань, Владивосток, Анапа, Екатеринбург, Нижний Новгород и Южно-Сахалинск. При этом, отмечают эксперты, в сентябре увеличился спрос на отели в Екатеринбурге (+50%), Южно-Сахалинске (+44%), Калининграде (+21%) и Владивостоке (+12%). В свою очередь, интерес к жилью в Анапе снизился на 11%.

Среди популярных зарубежных направлений лидирует Стамбул. Как показало исследование, доля города составляет 5,6%. Второе место занял Будапешт (3,6%), а на третьей строчке оказался Токио (3,4%).

Жители России чаще всего едут для восстановления сил в Дагестан, Приэльбрусье и Алтай. Согласно опросу, эти места привлекают туристов уникальными природными пейзажами, возможностями для активного отдыха и атмосферой. Кроме того, популярностью пользуются хайкинг-туры в Грузию и Армению. Также туристы выбирают Китай, ЮАР и Марокко.

