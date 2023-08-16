Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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14:40

Экономика

"Деньги 24": банки РФ сообщили об успешном проведении первых операций с цифровым рублем

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Российские банки в своих мобильных приложениях провели первые операции с цифровым рублем. В первую группу, готовую к тестированию новой валюты, вышли Альфа-банк, банк "Дом.рф", Ингосстрах банк, ВТБ, ГПБ, Киви банк, банк "Ак Барс", МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, "Синара", Росбанк и ТКБ банк.

Что цифровой рубль из себя представляет? И чем он отличается от привычных наличных и безналичных рублей? Об этом – в программе "Деньги 24".

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