"Деньги 24": банки РФ сообщили об успешном проведении первых операций с цифровым рублем

Российские банки в своих мобильных приложениях провели первые операции с цифровым рублем. В первую группу, готовую к тестированию новой валюты, вышли Альфа-банк, банк "Дом.рф", Ингосстрах банк, ВТБ, ГПБ, Киви банк, банк "Ак Барс", МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, "Синара", Росбанк и ТКБ банк.

Что цифровой рубль из себя представляет? И чем он отличается от привычных наличных и безналичных рублей? Об этом – в программе "Деньги 24".