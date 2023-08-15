В ГД заявили, что банки не имеют права повышать ставки по действующим кредитам

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Российские банки по закону не могут повышать ставки по уже выданным физическим лицам кредитам. Повышение может произойти в отношении юридических лиц, однако только в случае плавающей ставки, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Гражданам, по закону – точно нет. Новые банковские продукты уже будут оформлять по новым ставкам. Предприятиям, – если предусмотрена плавающая ставка, то это возможно", – объяснил он.

При этом уже осенью средние ставки ипотечных предложений на российском рынке могут достигнуть 15% из-за решения Банка России повысить ключевую ставку до 12%, отметил главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко.

Он предположил, что с сентября объемы кредитования населения будут быстро уменьшаться.

"Ставка предложения на прошлой неделе прошла 12%. Новый ориентир – 15%", – передает его слова ТАСС.

Гордейко выразил мнение, что вся ситуация может разрешиться на следующей неделе, так как есть вероятность услышать оптимистичные заявления, а если их не будет, то повышение до 15% может произойти до 1 октября текущего года.

"Хуже, если пойдет защитная реакция и это произойдет к 1 сентября", – подчеркнул эксперт.

К тому же повышение ставки регулятором окажет влияние на рынок жилья в РФ, покупка квартиры станет менее доступной для граждан, все это не позволит поднимать цены на недвижимость, отметил он. Такая ситуация приведет у использованию лимитов кредитования по льготным программам.

"Эти обстоятельства не позволят рынку недвижимости резко упасть", – полагает Гордейко.

Однако повышение ставки вовсе может пройти незамеченным для рынка, так как первые два месяца осени всегда демонстрируют высокий спрос на российском рынке недвижимости, заявил основатель платформы автоматизации агентских продаж TYMY Алексей Майстренко.

"Покупатели вернутся из отпусков и начнут принимать решение о покупке квартиры. Так что сезонный подъем и небольшое снижение желающих взять ипотеку просто компенсируют друг друга", – сказал он.

Резкое увеличение ключевой ставки Банком России может быть связано с тем, что внутренний спрос превысил возможности расширения производства в стране, предположил частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.

"Потому рубль получил дополнительное давление через увеличение импорта, а с учетом аномально высоких доллара и евро, все вместе это усилило ослабление рубля, и, как следствие, начала разгоняться инфляция", – передает его слова RT.

Он считает, что введение данной меры было необходимо, так как это позволит вернуть инфляцию в РФ к 4% уже в следующем году. При этом ключевая ставка ЦБ РФ, несмотря на произошедшее, продолжает держаться в рамках прогнозов.

Сидоров подчеркнул, что такие решительные действия регулятора позволят сдержать ослабление рубля и нормализовать экономическую ситуацию в России.

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), экономист Евгений Коган, в свою очередь, считает, что повышение ставки приведет к ускорению инфляции, увеличению стоимости ипотеки и банкротству ряда российских предприятий. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Ставка – это инструмент, конечно, важный, но лупить по экономике он будет тоже нещадно. Поднимется, если говорить о последствиях, стоимость ипотеки. Поднимется стоимость заимствований для предприятий: кто-то обанкротится, кто не сможет перекредитоваться по этим высоким ставкам. Удар там весьма неприятный, для экономики это очень больно", – сказал он.

Экономист отметил, что последствия в том числе затронут и обычных граждан, и повлияют на инфляционные ожидания. К тому же подъем ставки не сможет помочь в решении ситуации, связанной с курсом рубля.

"Мы видим, что в моменте это помогло. И в настоящий момент рубль торгуется на уровне 95–96, то есть от максимальной точки падения мы увидели рост на 5%, это не так мало. Но тут важно не то, что происходит в моменте, а что будет происходить далее", – подчеркнул Коган.

Он предположил, что впоследствии будут приняты другие меры, возможно, административные, чтобы повлиять на курс российской валюты.

Экономист также призвал обратить внимание на индекс российских государственных облигаций (RGBI). По его словам, он падал на протяжении 1,5 месяца и пока продолжает падение. Он объяснил, что этот показатель демонстрирует ситуацию на долговом рынке РФ, а это также важно для экономики страны.

Ранее Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Отмечалось, что решение регулятора направлено на возвращение инфляции к 4% в следующем году и ее стабилизации.

Как объяснил ЦБ, инфляционное давление на экономику страны оказывает повышение внутреннего спроса, который превышает возможности по расширению выпуска. В итоге растет востребованность импорта, что и отражается в курсе рубля. Следующее заседание запланировано на 15 сентября.



ЦБ повысил ключевую ставку до 12%