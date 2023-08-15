Оборот столичных компаний сферы услуг вырос на 8,5% за шесть месяцев 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Суммарный оборот столичных компаний, занятых в сфере услуг, за первое полугодие текущего года увеличился на 8,5% и составил 1,5 триллиона рублей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника Владимира Ефимова.

"Ситуация в сфере платных услуг, оказываемых населению, в столице остается стабильной. В отличие от торговли, этот сектор в меньшей степени подвержен санкционному давлению и поэтому более устойчив к внешним факторам", – отметил вице-мэр.

Наибольшими темпами росли обороты в сфере транспортных услуг: их объем увеличился на 20,3%, до 474,1 миллиарда рублей. По словам Ефимова, это обусловлено в том числе развитием транспортной системы города. Постепенно восстанавливаются авиаперевозки, а в этом году еще заработал регулярный речной маршрут на Москве-реке, напомнил чиновник.

В числе других динамично растущих отраслей, по данным департамента экономической политики и развития города, оказались культура и спорт (+17,6%), образование (+12,3%), гостиничный бизнес и туризм (+9,6%).

Ранее сообщалось, что за период с января по май текущего года на 12,6% увеличился оборот столичных предприятий в сфере производства пищевой продукции. Он составил 243,1 миллиарда рублей. Больше четверти этого показателя обеспечили производители мясной продукции.



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