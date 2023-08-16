Курс евро опустился ниже 104 рублей впервые с 4 августа

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Курс евро опустился ниже 104 рублей, подобный показатель был зафиксирован впервые с 4 августа этого года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Согласно данным, зафиксированным в 16:13 по московскому времени, евро подешевел на 1,96%, торгуясь на уровне 103,94 рубля. Примерно через 10 минут стоимость валюты снизилась еще на 1,92%, находясь на уровне 103,98 рубля.

Доллар торговался на отметке 95,36 рубля за единицу, потеряв 1,79%, юань подешевел на 2%, его стоимость составила 12,979 рубля.

Ранее сообщалось, что 14 августа стоимость европейской валюты превысила отметку в 111 рублей впервые с 23 марта прошлого года. В 12:58 по московскому времени евро рос на 2,07%, достигнув 111,03 рубля, в моменте он торговался 111,23 рубля за единицу.

Стоимость доллара утром 16 августа упала до 96,47 рубля за одну единицу, юань торговался 13,16 рубля. Отмечалось, что в 07:07 по московскому времени американская валюта снизилась на 62 копейки, китайская – на 9 копеек.

До этого директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявлял, что повышение ключевой ставки Банком России будет способствовать укреплению российской валюты и в перспективе может снизить курс доллара до 90 рублей.

По его словам, ставка должна положительно повлиять на рубль, однако не стоит ждать, что курс доллара после повышения ключевой ставки быстро снизится. Экономист также не исключил, что в следующий раз ЦБ может снова повысить ключевую ставку.



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