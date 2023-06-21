Эксперты подсчитали среднюю стоимость нарядов и аксессуаров на выпускной в РФ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Аналитики выяснили, что образ для девушки на выпускной в среднем обойдется в 8 550 рублей, а для юноши – в 10 200 рублей. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на представителей Ozon и аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV.

За бюджетный вариант образа для девушек придется заплатить в среднем 8 550–10 150 рублей. Выяснилось, что от 5 000 до 6 600 рублей из этой суммы уйдут на одежду, обувь и аксессуары. Список расходов пополнят траты на косметику – в среднем 3 550 рублей. Речь идет о парфюмерии, аксессуарах для волос, помаде, средствах для укладки волос, а также тенях и туши для ресниц.

Средняя стоимость образа для юношей в этом году составила 10 200–11 000 рублей в бюджетном варианте.

Если выпускница захочет придумать свой облик из товаров премиум-сегмента, то траты увеличатся минимум в два раза. Так, цена на выпускной набор составит от 18 300 до 21 000 рублей в зависимости от выбранного стиля. Совокупная стоимость для юноши-выпускника в премиум-сегменте варьируется от 25 000 до 43 400 рублей.

В исследовании указывается, что в этом году выпускники чаще всего выбирали классический черно-белый стиль.

Ранее ювелирный эксперт Елена Ракутина рассказала, что при выборе украшений на выпускной следует учитывать сложность наряда. Так, девушкам с платьем из простого кроя и однородной фактуры подойдут украшения с многоуровневыми или каскадными конструкциями.



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