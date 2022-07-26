"Деньги 24": снижение ключевой ставки ЦБ

Центробанк на днях вновь снизил ключевую ставку. Благодаря этому подешевеют кредиты. Однако, с другой стороны, деньги в банках держать будет менее выгодно.

Как новая ставка повлияет на вклады и ипотеку? Об этом – в программе "Деньги 24".

