"Весна": цены на сантехнику

Сантехника в России подорожала на 20–70%. Такие данные предоставили аналитики. Значительнее всего выросли цены на смесители, раковины и унитазы эконом-класса.

Все из-за китайских и турецких поставщиков, которые после ухода европейских брендов воспользовались ситуацией и начали повышать цены. А в сегменте "премиум", где основные поставки приходились на Европу, и вовсе намечается дефицит.

Что будет дальше с ценами и ассортиментом? Есть ли варианты наладить альтернативные поставки? И как обстоят дела с импортозамещением в этой сфере? Об этом – в программе "Весна".