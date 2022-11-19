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Общество

"ГОСТ шоу": пуховик от российских брендов

"ГОСТ шоу": пуховик от российских брендов

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Синтетика или натуральные материалы? Экокожа или полиэстер? Каков оптимальный вес и объем? Вот вопросы, на которые стоит ответить, выбирая пуховик на зиму.

Какие модели предлагают российские изготовители? Как перед покупкой понять, что изделие согреет на улице, но в нем не будет жарко в помещении? И что такое "умный" пуховик? Дарья Филиппова с командой экспертов рассмотрела и протестировала куртки от популярных брендов.

Подробности – в новом выпуске программы "ГОСТ шоу".

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Программа: ГОСТ ШОУ
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