"ГОСТ шоу": пуховик от российских брендов

Синтетика или натуральные материалы? Экокожа или полиэстер? Каков оптимальный вес и объем? Вот вопросы, на которые стоит ответить, выбирая пуховик на зиму.

Какие модели предлагают российские изготовители? Как перед покупкой понять, что изделие согреет на улице, но в нем не будет жарко в помещении? И что такое "умный" пуховик? Дарья Филиппова с командой экспертов рассмотрела и протестировала куртки от популярных брендов.

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