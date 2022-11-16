Два грузовика столкнулись на МКАД в районе Осташковского шоссе

Фото: телеграм-канал Дептранс.Оперативно

На внутренней стороне 91 километра МКАД столкнулись два грузовых автомобиля, сообщается в телеграм-канале Дептранс.Оперативно.

Как уточняется, из-за столкновения один из автомобилей загорелся. На месте работают оперативные службы. Движение осуществляется по двум полосам из пяти.

Ранее сообщалось, что в Тульской области опрокинулся автобус, в котором находилось около 40 пассажиров. Пострадали 19 человек, 13 из них были госпитализированы. Авария произошла около села Кузовка на 255-м километре автодороги М-4 "Дон".

До этого сообщалось, что три автомобиля столкнулись на внутренней стороне 26-го километра МКАД. Из-за этого были перекрыты три полосы из шести. Водителей призывали выбирать пути объезда.

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