На юго-западе Москвы произошло возгорание легкового автомобиля

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Легковой автомобиль загорелся на пересечении Профсоюзной улицы и улицы Миклухо-Маклая в Москве, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Там уточнили, что специалистам удалось локализовать возгорание. На данный момент на месте дорожно-транспортного происшествия работают оперативные службы, а также выясняются обстоятельства ДТП и информация о пострадавших.

В Дептрансе предупредили о затрудненном движении на данном участке и рекомендовали автомобилистам выбирать маршруты объезда.

Ранее сообщалось, что на 22-м километре Новорижского шоссе в Москве загорелся автомобиль. Из-за ДТП движение в сторону МКАД было затруднено, однако в настоящее время его удалось восстановить.



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