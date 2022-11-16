17:42Происшествия
На юго-западе Москвы произошло возгорание легкового автомобиля
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Легковой автомобиль загорелся на пересечении Профсоюзной улицы и улицы Миклухо-Маклая в Москве, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Там уточнили, что специалистам удалось локализовать возгорание. На данный момент на месте дорожно-транспортного происшествия работают оперативные службы, а также выясняются обстоятельства ДТП и информация о пострадавших.
В Дептрансе предупредили о затрудненном движении на данном участке и рекомендовали автомобилистам выбирать маршруты объезда.
Ранее сообщалось, что на 22-м километре Новорижского шоссе в Москве загорелся автомобиль. Из-за ДТП движение в сторону МКАД было затруднено, однако в настоящее время его удалось восстановить.
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