Москвичей предупредили о гололедице до начала следующей недели

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Гидрометцентр РФ продлил желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве и области до начала следующей недели.

Уточняется, что предупреждение будет действовать до 12:00 вторника, 22 ноября. До этого оно распространялось до 09:00 субботы, 19 ноября.

Ранее руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов предупредил жителей столицы о сильном снегопаде. По словам синоптика, обильные осадки ожидаются в пятницу, 18 ноября, и в воскресенье, 20 ноября. В субботу же снег немного утихнет.

Между тем в комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что ежедневно в уборке столичных улиц от снега задействовано порядка 10 тысяч единиц спецтехники. Этих ресурсов достаточно, чтобы оперативно очищать городские улицы, обеспечивая стабильную работу общественного транспорта.



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