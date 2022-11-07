"Личная территория": "взять его!"

В Ивантеевке певец с громким псевдонимом Евграф Сличенко потерял половину поклонников после того, как в интернете появилось жесткое видео. Граф (это настоящее имя артиста) натравливал своего стаффордширского терьера на дворнягу, которую подкармливали местные жители.

Терьер вцепился в горло дворовой собаке, а его хозяин подначивал своего питомца. Как объясняет Евграф, это была самооборона, так как дворняга сама напросилась. Но соседи артиста требуют призвать его к ответственности, так как считают, что нападение терьера – уже не первый случай. Подробнее – в программе "Личная территория".