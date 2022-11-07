Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной парада 1941 года на Красной площади. Традиционная встреча состоялась в Большом театре.

"С годовщиной парада на Красной площади 1941 года – важнейшей вехой, событием в нашей истории! Ноябрь 1941 года – время, когда многим казалось, что Советский Союз доживает последние месяцы, а, может, и недели. Кто-то злорадно ждал краха нашей великой страны, а кто-то со страхом, но и надеждой – ждал чуда", – сказал он.

Мэр напомнил, что в то время были потеряны огромные территории, заводы, шахты, поля.

"И самое страшное – это безвозвратные потери: миллионы жизней солдат, мирного населения, женщин, стариков, детей", – отметил он.

По его словам, это были месяцы наиболее тяжелых испытаний, а последним рубежом обороны стала Москва. В этот период, по его словам, горожане сражались и трудились на самых опасных участках, и во многом благодаря им, страна выстояла в 1941 году и сумела победить в 1945 году.

Градоначальник уточнил, что среди почетных гостей мероприятия – участник парада 1941 года, 99-летний ветеран Борис Уткин.

Также Собянин поблагодарил всех ветеранов, которые стояли плечом к плечу на защите города.

Он подчеркнул, что в настоящее время страна вновь столкнулась с вызовами, которых не было уже много десятилетий.

"И я уверен, дорогие мои, что мы сделаем все, чтобы достойно пройти эти испытания. Спасибо вам, дорогие ветераны, здоровья вам, счастья и долгих лет жизни. Победа будет за нами", – добавил мэр.

7 ноября в России отмечается 81-я годовщина парада 1941 года. По этому случаю в Москве подготовили различные мероприятия. В частности, на Красной площади работает интерактивный музей, посвященный истории обороны российской столицы.

Музей под открытым небом на Красной площади заработал 5 ноября. Глава столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова рассказала, что за первые два часа работы его посетили больше 20 тысяч человек.

По ее словам, инсталляции преимущественно связаны непосредственно с парадом 1941 года, однако некоторые из них рассказывают в том числе о женщинах, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны.

На Красной площади открылась экспозиция, посвященная годовщине парада 1941 года

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!