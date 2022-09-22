Военный комиссар Москвы опубликовал приказ о мобилизации

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Военный комиссар Москвы Виктор Щепилов подписал и опубликовал приказ о частичной мобилизации в столице. Текст документа оказался в распоряжении Агентства "Москва".

"Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории Москвы, получившим персональные повестки военного комиссариата, явиться в сроки и пункты, указанные в их персональных повестках", – говорится в приказе.

Также из документа следует, что мобилизация действует в российской столице с 09:00 среды, 21 сентября. Все, кто попал под мобилизацию, отправляясь в военкоматы, должны иметь при себе документы и личные вещи – их перечень указан в повестках.



Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что РФ имеет огромный мобилизационный ресурс – почти 25 миллионов человек. При этом в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

