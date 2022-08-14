"Московский спорт": волейбол

Более миллиарда человек по всему миру увлекаются волейболом. Это число сравнимо с населением Китая – крупнейшей страны мира по данному показателю.

Спортивная школа "Ника" является одной из главных волейбольных баз Москвы. За последние 25 лет она выпустила более 600 волейболистов первого разряда и кандидатов в мастера спорта.

Об этом подробнее – в новом выпуске программы "Московский спорт".