"Интерьер, например": создаем уникальную тумбу

Яна Грязнова – обладательница максимально белой квартиры. И ее это устраивает. Девушке не хватает только места для хранения вещей.

Алексей Лазар, ведущий шоу "Интерьер, например!", предложит ей задать дизайнерский тон в ее пространстве, добавив не только функционально необходимую тумбу, но и цветную геометрию. Чтобы осуществить задуманное, они отправятся в шоурум обоев и на секретный склад старой мебели в гаражном кооперативе.

Заполучив все необходимое, Алексей и Яна при помощи художницы Юлии Шаховой отреставрируют старую тумбу и перенесут на нее принт с обоев. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

