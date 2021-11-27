"Интерьер, например": как обновить гостиную за счет винтажных иллюстраций

Валерия Пузанова – мама в декрете, в новую квартиру с мужем и новорожденным сыном она переехала всего несколько месяцев назад. Ремонт делали быстро, но качественно. И в целом, девушка квартирой довольна. Но смущает ее одно место – зона гостиной. Слишком безликая. И розетка на стене портит вид.

Алексей Лазар предложит интересное решение и покажет Валерии необычное место – шоурум винтажной иллюстрации! Они вместе выберут скандально-известные изображения 60-х годов и подберут для них рамы в багетной мастерской. А затем, уже дома, превратят скучную тумбу из "массмаркета" в уникальный предмет мебели. А поможет в этом эксперт по мазаике.

Об этом – в новом выпуске программы "Интерьер, например!".