Москвичей предупредили о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что ближайшей ночью в столице ожидается гололедица, сообщает РИА Новости.
"Сегодня температура положительная, где-то лужи, которые накануне были ледочком, они подрастаяли, а ближайшей ночью температура может понизиться до слабоотрицательных значений и у нас местами возможна гололедица", – рассказала синоптик.
По словам Поздняковой, положительная температура в городе сохранится до вторника включительно. Специалист также объяснила разницу между гололедом и гололедицей.
"Гололед – это тогда, когда поверхность остывает, после очень холодных дней идет тепло, тогда у нас образуется гололед, то есть намерзает влажный воздух. Пока что такой ситуации нет", – пояснила метеоролог.
Позднякова также предупредила, что во вторник возможна резкая смена погоды.
Ранее москвичам рассказали об аномально низком атмосферном давлении. Во вторник, 30 ноября, показатель в Москве опустится до 721 миллиметра ртутного столба.
До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что осень в столице закончится рекордным субтропическим теплом и ливнем: 30 ноября выпадет треть месячной нормы осадков.
Москвичей предупредили о сильном ветре
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