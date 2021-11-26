Москвичей предупредили о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что ближайшей ночью в столице ожидается гололедица, сообщает РИА Новости.

"Сегодня температура положительная, где-то лужи, которые накануне были ледочком, они подрастаяли, а ближайшей ночью температура может понизиться до слабоотрицательных значений и у нас местами возможна гололедица", – рассказала синоптик.

По словам Поздняковой, положительная температура в городе сохранится до вторника включительно. Специалист также объяснила разницу между гололедом и гололедицей.

"Гололед – это тогда, когда поверхность остывает, после очень холодных дней идет тепло, тогда у нас образуется гололед, то есть намерзает влажный воздух. Пока что такой ситуации нет", – пояснила метеоролог.

Позднякова также предупредила, что во вторник возможна резкая смена погоды.

Ранее москвичам рассказали об аномально низком атмосферном давлении. Во вторник, 30 ноября, показатель в Москве опустится до 721 миллиметра ртутного столба.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что осень в столице закончится рекордным субтропическим теплом и ливнем: 30 ноября выпадет треть месячной нормы осадков.

