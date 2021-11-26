Синоптики рассказали москвичам о погоде в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В субботу, 27 ноября, в столице ожидается пасмурная, ветреная и влажная погода. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По словам синоптиков, в этот день температура воздуха будет выше многолетних показателей на 2–4 градуса: днем будет около +1...+2 градусов.

Атмосферное давление в течение дня будет понижаться, и к вечеру его значения почти на 10 единиц будут отставать от нормы. По прогнозам синоптиков, в этот день оно не поднимется выше 738 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье Гидрометцентр РФ прогнозирует облачную погоду с небольшим дождем. В столице ожидается гололедица и +3...+5 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Ранее москвичам рассказали об аномально низком атмосферном давлении. Во вторник, 30 ноября, показатель в Москве опустится до 721 миллиметра ртутного столба.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что осень в столице закончится рекордным субтропическим теплом и ливнем: 30 ноября выпадет треть месячной нормы осадков.

