Синоптики рассказали москвичам о погоде в субботу

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В субботу в столице и Московской области ожидается облачная погода, снег с дождем и до 3 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в передней части циклона. При облачной погоде временами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега", – говорится в сообщении.

В столице ожидается от 1 до 3 градусов тепла, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер подует южного направления, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичам рассказали об аномально низком атмосферном давлении. Во вторник, 30 ноября, показатель в Москве опустится до 721 миллиметра ртутного столба.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что осень в столице закончится рекордным субтропическим теплом и ливнем: 30 ноября выпадет треть месячной нормы осадков.

