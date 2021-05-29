"Интерьер, nапример": как превратить белые стены в стильное и уютное пространство

Анастасия Семышева купила свою первую квартиру – маленькую студию с ремонтом от застройщика. Денег хватило только на небольшой кухонный гарнитур и на надувной матрас.

Девушка обратилась за помощью в шоу "Интерьер, например!" и ведущий программы Алексей Лазар помог превратить ее белые стены в стильное и уютное пространство.

Дизайнер заменил девушке один надувной матрас на другой, сделал журнальный столик из настоящего лесного пня, покрасил стену в очень темный цвет и просверлил дрелью целую стопку книг ради торшера.

Анастасии настолько понравился ее новый интерьер, что она решила сыграть ведущему на баяне. Подробности – в новом выпуске шоу "Интерьер, например!".