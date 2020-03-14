Россияне делятся в соцсетях своими необычными масками от коронавируса

Пандемия внесла свою лепту в мировую моду и заставила многих россиян более креативно отнестись к обязательному атрибуту безопасности – маскам. Одни создают настоящие шедевры искусства и красоты, другие мастерят страшные и смешные маски своими руками. Мы выбрали самые яркие и неординарные творения и поговорили с их создателями.



Дизайнер Елена Мориц решила сразить всех маской из черной кожи в комплекте с соответствующим костюмом. "По профессии я дизайнер, люблю создавать необычные вещи, на карантине был дефицит масок, поэтому я сшила сначала одну, а потом целую коллекцию под каждый образ", – рассказала Елена в диалоге с Москвой 24.

По словам девушки, у нее не было идеи на этом заработать, однако модницы, которые любят красивые вещи и не прочь выделиться на фоне других, стали просить сшить маски и для них. Елена отметила, что медицинские маски доступны всегда, но дизайнерские востребованы в первую очередь из-за стиля.





Елена Мориц дизайнер Это в первую очередь аксессуар, способ выделиться, подчеркнуть индивидуальность. И потом – защита. Сегодня нет дефицита в масках, но желание быть красивыми у девушек не пропадает никогда.

Яна с подружкой тоже не прочь выделиться. Девушка создает маски, украшая их цветами и яркими осенними листьями. "Сейчас хоть проще, оставили одни глаза на виду, в них ничего не скрыть... Вся суть человека отражается в его взгляде", – написала девушка в своем Instagram.

Для красавиц, которые не рады, что теперь их ярко-красные губы останутся под завесой тайны, есть такой, не менее интригующий вариант. В арсенале девушки также есть маски с зубами вампира, звериным оскалом, натянутой улыбкой и многие другие.

Владислав Тарасов рассказал Москве 24, что однажды пришел с работы домой и ему "захотелось выделиться из толпы". Маску он разрисовал гуашью самостоятельно. "Именно такой дизайн – отсылка к персонажу Веном из вселенной Человека-паука. Он с детства мне нравился. Маска черная, как маска персонажа. Грех не нарисовать".



Влад Решил разнообразить серые будни и вызвать эмоции у прохожих и пассажиров рядом. Вся маршрутка утром была в шоке, переглядывались недоумевающе.

Коллега по работе восхитилась ручной работой Влада и предложила ему создавать и продавать маски под заказ. В ближайших планах у парня сделать маску суперзлодея Бейна из фильма "Темный рыцарь" и улыбку Джокера.

Девушка под ником Степа пошла дальше и рискнула выйти на улицу в маске Фредди Крюгера. Она работает художником по гриму и сама изготавливает маски из латекса и силикона. "В основном делаю монстров и мистических персонажей. Эти маски в работе уклеиваются на лице. Но на видео я в маске из латекса. Я ее не уклеивала, так как оставила рот склеенным, дабы иметь возможность разговаривать и при этом защитить окружающих", – рассказала Степа. Однако люди особо не отреагировали.





Степа художник по гриму За 30 минут реакции практически никакой. Несколько человек повеселилось. Остальные делали вид, будто ничего необычного не происходит.

Для ежедневного пользования девушка также шьет маски из кожи с цветными подсветками.

Музыкант Сергей Грейс решил не заморачиваться и нашел стопроцентный способ защиты от вирусов – сварочный шлем. "У кого на что хватит фантазии", – с юмором отмечает парень.

Бонус для тех, кто еще не определился с дизайном будущей маски.

