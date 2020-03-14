Россияне делятся в соцсетях своими необычными масками от коронавируса

Пандемия внесла свою лепту в мировую моду и заставила многих россиян более креативно отнестись к обязательному атрибуту безопасности – маскам. Одни создают настоящие шедевры искусства и красоты, другие мастерят страшные и смешные маски своими руками. Мы выбрали самые яркие и неординарные творения и поговорили с их создателями.
Дизайнер Елена Мориц решила сразить всех маской из черной кожи в комплекте с соответствующим костюмом. "По профессии я дизайнер, люблю создавать необычные вещи, на карантине был дефицит масок, поэтому я сшила сначала одну, а потом целую коллекцию под каждый образ", – рассказала Елена в диалоге с Москвой 24.
По словам девушки, у нее не было идеи на этом заработать, однако модницы, которые любят красивые вещи и не прочь выделиться на фоне других, стали просить сшить маски и для них. Елена отметила, что медицинские маски доступны всегда, но дизайнерские востребованы в первую очередь из-за стиля.
Яна с подружкой тоже не прочь выделиться. Девушка создает маски, украшая их цветами и яркими осенними листьями. "Сейчас хоть проще, оставили одни глаза на виду, в них ничего не скрыть... Вся суть человека отражается в его взгляде", – написала девушка в своем Instagram.
Для красавиц, которые не рады, что теперь их ярко-красные губы останутся под завесой тайны, есть такой, не менее интригующий вариант. В арсенале девушки также есть маски с зубами вампира, звериным оскалом, натянутой улыбкой и многие другие.
Владислав Тарасов рассказал Москве 24, что однажды пришел с работы домой и ему "захотелось выделиться из толпы". Маску он разрисовал гуашью самостоятельно. "Именно такой дизайн – отсылка к персонажу Веном из вселенной Человека-паука. Он с детства мне нравился. Маска черная, как маска персонажа. Грех не нарисовать".
Коллега по работе восхитилась ручной работой Влада и предложила ему создавать и продавать маски под заказ. В ближайших планах у парня сделать маску суперзлодея Бейна из фильма "Темный рыцарь" и улыбку Джокера.
Фото: Instagram/@stepa_sfx
Девушка под ником Степа пошла дальше и рискнула выйти на улицу в маске Фредди Крюгера. Она работает художником по гриму и сама изготавливает маски из латекса и силикона. "В основном делаю монстров и мистических персонажей. Эти маски в работе уклеиваются на лице. Но на видео я в маске из латекса. Я ее не уклеивала, так как оставила рот склеенным, дабы иметь возможность разговаривать и при этом защитить окружающих", – рассказала Степа. Однако люди особо не отреагировали.
Для ежедневного пользования девушка также шьет маски из кожи с цветными подсветками.
Музыкант Сергей Грейс решил не заморачиваться и нашел стопроцентный способ защиты от вирусов – сварочный шлем. "У кого на что хватит фантазии", – с юмором отмечает парень.
Бонус для тех, кто еще не определился с дизайном будущей маски.