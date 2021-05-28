Фото: портал мэра и правительства Москвы
Роспотребнадзор одобрил восемь зон для купания в водоемах Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте управления ведомства по столице.
Как уточнили в Роспотребнадзоре, купаться можно в следующих водоемах:
Роспотребнадзор также одобрил 36 зон отдыха на воде без купания (из 45 заявленных). Заходить в воду здесь запрещено из-за несоответствия воды основным критериям качества по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. В число таких зон вошли Голицынский пруд, Патриарший пруд и другие места.
В ведомстве напомнили, что в Москве сохраняется риск распространения коронавирусной инфекции, поэтому горожанам необходимо соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты.
По данным руководителя Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Владимира Волкова, всего в столице откроются почти 130 летних зон отдыха у водоемов.
С 1 июня в Подмосковье откроется купальный сезон
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