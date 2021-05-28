Фото: портал мэра и правительства Москвы

Роспотребнадзор одобрил восемь зон для купания в водоемах Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте управления ведомства по столице.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, купаться можно в следующих водоемах:



Путяевский пруд (ВАО);

озеро Белое (ВАО);

озеро Мещерское (ЗАО);

Серебряный Бор-2 (СЗАО);

Серебряный Бор-3 (СЗАО);

Большой городской пруд (ЗелАО);

озеро Черное (ЗелАО);

Школьное озеро (ЗелАО).

В данных водоемах были произведены санитарно-эпидемиологические замеры воды, которые показали безопасность для граждан.

Роспотребнадзор также одобрил 36 зон отдыха на воде без купания (из 45 заявленных). Заходить в воду здесь запрещено из-за несоответствия воды основным критериям качества по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. В число таких зон вошли Голицынский пруд, Патриарший пруд и другие места.

В ведомстве напомнили, что в Москве сохраняется риск распространения коронавирусной инфекции, поэтому горожанам необходимо соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

По данным руководителя Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Владимира Волкова, всего в столице откроются почти 130 летних зон отдыха у водоемов.