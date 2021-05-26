В Москве откроется почти 130 зон летнего отдыха у водоемов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Почти 130 летних зон отдыха у водоемов откроются в Москве, рассказал руководитель Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Владимир Волков. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В Москве более тысячи водных объектов. Для организации культурного отдыха жителей и гостей города организовано 11 зон отдыха с купанием, 47 – без купания и 68 мест массового отдыха. Всего – 126 зон летнего отдыха у водоемов", – заявил он.
Волков уточнил, что Роспотребнадзор проведет проверки этих зон и качества воды. Их подготовка в соответствии с требованиями безопасности завершилась 25 мая.
Ранее юрист Константин Трапаидзе рассказал о специфических правонарушениях, за которые москвичей чаще всего штрафуют в летний период.
За разжигание костров и установку мангалов вне специально отведенных мест предусмотрена административная ответственность и штраф для физических лиц до 5 тысяч рублей, за выброс мусора в неположенном месте – также до 5 тысяч рублей.
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