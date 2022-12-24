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"The City. Едим": "Кухня на районе. Останкинский"

"The City. Едим": "Кухня на районе. Останкинский"

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В каждом районе Москвы есть небольшие не раскрученные ресторанчики, которые обожают местные. Туда можно зайти после работы, например, или встретиться с приятелем. Но есть такие, куда можно поехать даже через всю Москву.

Мы нашли такие места сразу в нескольких районах. На этот раз речь пойдет о ресторанах в Останкинском районе. Саша с Полиной заглянут в легендарную пончиковую, зайдут в гости к итальянцам и найдут самый настоящий домик в лесу.

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