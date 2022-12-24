На северо-востоке Москвы началась реконструкция Лианозовских прудов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о начале работ по реконструкции Среднего и Нижнего Лианозовских прудов на северо-востоке столицы. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Пруды и водоток очистим от иловых отложений, обновим береговую полосу, обустроим зоны биоплато", – заявил представитель мэрии.

Первый этап проекта подразумевает очистку водоемов и канала. После этого специалисты разместят в ложе Среднего пруда глиняный экран ради водоупорной функции. На протяжении 470 метров береговой полосы будут установлены габионные матрасы.

Бирюков рассказал, что на Нижнем пруду планируется обновить более 550 метров береговой полосы. Укреплены будут и берега по сторонам пешеходного мостика, а открытую часть водопропускного канала Лианозовского ручья отремонтируют.

По словам Петра Бирюкова, в акватории Среднего и Нижнего Лианозовских прудов скопилось порядка 3 тысяч кубометров иловых отложений. Наносы грунта забили водостоки на берегах первого из названных прудов.

Работы по благоустройству водоемов планируется завершить в 2023 году.

В конце ноября заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил об окончании работ по реконструкции Мазиловского пруда на западе Москвы. Площадь водоема в районе Фили-Давыдково составляет 4 гектара.

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