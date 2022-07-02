"Квартирный ответ": москвичи приняли участие в телевикторине

В эфире телеканала Москва 24 представили новый выпуск интеллектуального шоу "Квартирный ответ", в котором телезрители соревнуются в логике и получают за это ценные призы.

Подключиться к студии можно легко, достаточно навести свой смартфон на QR-код, который участники увидят на экране.

Подробнее – в программе "Квартирный ответ".