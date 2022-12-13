Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:40

Город

"Мрр вашему дому": Центр самбо и бокса в "Лужниках"

"Мрр вашему дому": Центр самбо и бокса в "Лужниках"

"Мой район. Навигатор": мастерская на колесе обозрения "Солнце Москвы"

"Мой район. Обратная связь": реставрация кирпичного здания в Лялином переулке

"Мой район. Обратная связь": новый шпиль появился на здании Южного речного вокзала

"Мой район. Обратная связь": бесплатный каток открылся на площади Революции в Москве

"Мой район. Обратная связь": в парке "Кусково" завершилась экореабилитация двух прудов

"Мой район. Обратная связь": реконструкция депо имени Апакова в столице

Новости часа: 70% месячной нормы осадков выпало в Москве с 10 декабря

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 99 километров

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 5 баллов

Ведущий кот Бублик посетил Центр самбо и бокса на территории стадиона "Лужники" и показал его оснащение. Комплекс соответствует требованиям международных ассоциаций и федераций этих единоборств.

В этот раз он рассказал о возможностях семиэтажного спорткомплекса. В Международном центре самбо построили зал для соревнований на три ковра и разминочный зал на шесть ковров, а в Центре бокса расположены зал для соревнований на два ринга с трибунами для двух тысяч зрителей, а также тренировочный зал с тремя боксерскими рингами.

Читайте также
Программа: Мрр вашему дому
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика