"Мрр вашему дому": Центр самбо и бокса в "Лужниках"

Ведущий кот Бублик посетил Центр самбо и бокса на территории стадиона "Лужники" и показал его оснащение. Комплекс соответствует требованиям международных ассоциаций и федераций этих единоборств.

В этот раз он рассказал о возможностях семиэтажного спорткомплекса. В Международном центре самбо построили зал для соревнований на три ковра и разминочный зал на шесть ковров, а в Центре бокса расположены зал для соревнований на два ринга с трибунами для двух тысяч зрителей, а также тренировочный зал с тремя боксерскими рингами.