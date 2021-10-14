"Историс": Пашу признался, что тратит на домашний персонал 2 млн рублей ежемесячно

Пашу признался, что тратит на домашний персонал два миллиона рублей ежемесячно. А также рассказал, что с женой они ведут общий бюджет.

Но если источник дохода гендиректора Black Star всем итак был ясен, то о бизнесе Ханны большинство россиян узнало лишь на днях. Оказалось, певица держит несколько салонов красоты, и один из них стал быстро терять клиентов. Мол, причиной тому предательство партнера по делу и подруги самой Ханны.

Что же произошло с бизнесом певицы? И можно ли прикинуть, сколько вообще зарабатывают Пашу и Ханна вместе? Об этом – в программе "Историс".