"Московский патруль": полиция задержала мужчину, укравшего кассовый аппарат с 1 млн рублей

В Москве сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже кассового аппарата, в котором находился 1 миллион рублей.

В ночь на 11 сентября мужчина проник в помещение организации на улице Образцова через открытую дверь служебного входа, после чего забрал с собой кассу с деньгами.

Злоумышленник в скором времени был задержан, его поместили под стражу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

