"Московский патруль": в центре Москвы автомобиль Ferrari врезался в клумбу

Авария на 30 миллионов рублей произошла прошлой ночью в центре Москвы. Красный Ferrari вылетел на обочину на Садово-Кудринской улице и врезался в дерево.

По данным СМИ, за рулем спорткара находился 30-летний бизнесмен Дмитрий Подлесных, а на пассажирском сиденье – его супруга блогер-миллионник Марина Подлесных. Серьезных травм они не получили.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

