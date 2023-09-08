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08 сентября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в центре Москвы автомобиль Ferrari врезался в клумбу

"Московский патруль": в центре Москвы автомобиль Ferrari врезался в клумбу

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Авария на 30 миллионов рублей произошла прошлой ночью в центре Москвы. Красный Ferrari вылетел на обочину на Садово-Кудринской улице и врезался в дерево.

По данным СМИ, за рулем спорткара находился 30-летний бизнесмен Дмитрий Подлесных, а на пассажирском сиденье – его супруга блогер-миллионник Марина Подлесных. Серьезных травм они не получили.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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