08 сентября, 21:35Происшествия
"Московский патруль": в центре Москвы автомобиль Ferrari врезался в клумбу
Авария на 30 миллионов рублей произошла прошлой ночью в центре Москвы. Красный Ferrari вылетел на обочину на Садово-Кудринской улице и врезался в дерево.
По данным СМИ, за рулем спорткара находился 30-летний бизнесмен Дмитрий Подлесных, а на пассажирском сиденье – его супруга блогер-миллионник Марина Подлесных. Серьезных травм они не получили.
Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль