"Московский патруль": число краж снизилось на треть в Подмосковье

Количество краж и грабежей за первое полугодие в Подмосковье снизилось почти на треть. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, в регионе с начала года произошло 36,5 тысячи преступлений подобного характера. Больше всего – краж, в том числе квартирных, – около 10 тысяч. При этом показатель уменьшился по сравнению с прошлым годом.

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