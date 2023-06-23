Сотрудники МВД РФ задержали подозреваемых в поджоге трех релейных шкафов в Москве

Фото: РИА Новости/пресс-служба ФСБ РФ

Сотрудники транспортной полиции совместно с ФСБ РФ задержали в столичном метро двух подозреваемых в поджоге релейных шкафов на железнодорожном перегоне Павелецкого направления в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу (ЦФО).

"В дежурную часть ГУ МВД РФ на станции Москва-Павелецкая поступило сообщение от работников железной дороги о возгорании трех релейных шкафов в районе станций Дербеневская – Павелецкая – Варшавская. Установлено, что возгорание произошло в результате поджога", – указано в сообщении.

Отмечается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личности двух человек, которые могли совершить поджог релейный шкафов за денежное вознаграждение.

Позже было установлено их местонахождение, после чего сотрудники правоохранительных органов смогли задержать их.

В ночь на 19 июня неизвестные подожгли три релейных шкафа на железнодорожном перегоне Павелецкого направления. Шкафы удалось потушить еще до приезда экстренных служб.

Площадь возгорания составила три квадратных метра, вследствие произошедшего никто не пострадал.

