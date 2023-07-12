Почти 60 человек эвакуировали из свердловского села Шайдуриха из-за пожара

Природный пожар возник в Свердловской области. Эвакуируют жителей деревни Шайдуриха. В МВД сообщили, что огонь там охватил уже более 10 домов. Около 60 человек пришлось вывезти в пункты временного размещения.

По предварительным данным, очаг возгорания мог находиться рядом с турбазой, которая расположена в километре от села. Но из-за сильной жары и ветра огонь быстро добрался до жилых домов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.