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Происшествия

Почти 60 человек эвакуировали из свердловского села Шайдуриха из-за пожара

Почти 60 человек эвакуировали из свердловского села Шайдуриха из-за пожара

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Природный пожар возник в Свердловской области. Эвакуируют жителей деревни Шайдуриха. В МВД сообщили, что огонь там охватил уже более 10 домов. Около 60 человек пришлось вывезти в пункты временного размещения.

По предварительным данным, очаг возгорания мог находиться рядом с турбазой, которая расположена в километре от села. Но из-за сильной жары и ветра огонь быстро добрался до жилых домов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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