Для сбившей мать с ребенком в Москве женщины запросили 9,5 года колонии

Прокурор запросил 9,5 года колонии для женщины-водителя, которая сбила мать с ребенком в Москве. Также ее могут лишить водительских прав на три года.

По данным следствия, 38-летняя автомобилистка села за руль в состоянии наркотического опьянения. ДТП произошло в ноябре 2022 года на улице Свободы. Женщина за рулем Kia не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила женщину с двумя детьми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.