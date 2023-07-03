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Происшествия

Для сбившей мать с ребенком в Москве женщины запросили 9,5 года колонии

Для сбившей мать с ребенком в Москве женщины запросили 9,5 года колонии

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Прокурор запросил 9,5 года колонии для женщины-водителя, которая сбила мать с ребенком в Москве. Также ее могут лишить водительских прав на три года.

По данным следствия, 38-летняя автомобилистка села за руль в состоянии наркотического опьянения. ДТП произошло в ноябре 2022 года на улице Свободы. Женщина за рулем Kia не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила женщину с двумя детьми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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