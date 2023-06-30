МИД РФ выразил протест в связи с задержанием российского хоккеиста в Польше

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Москва выразила решительный протест в связи с задержанием гражданина РФ в Польше, заявила в беседе с ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посольство России в Варшаве выясняет обстоятельства происшествия. Российскому гражданину будет оказана вся необходимая помощь. Как заявил прокурор Польши, это "14-й случай ареста российских граждан". Выражаем Варшаве решительный протест. Требуем незамедлительно предоставить российской стороне исчерпывающие объяснения", – сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что хоккеиста из РФ задержали в Польше по подозрению в шпионаже. Как уточнил генпрокурор республики Збигнев Зебро, задержанный россиянин был игроком хоккейного клуба первой лиги.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что посольство РФ в Варшаве будет выяснять обстоятельства произошедшего. Как отметил Песков, из-за русофобии польских властей российским дипломатам тяжело работать в Варшаве.

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