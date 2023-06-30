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11:32

Происшествия

Российского хоккеиста задержали в Польше по обвинению в шпионаже

Фото: isp.policja.pl

Хоккеиста из РФ задержали в Польше по подозрению в шпионаже, сообщает RT со ссылкой на генерального прокурора республики Збигнева Зебро.

"Российские шпионы попадаются один за другим! <...> Был пойман шпион, действовавший под видом спортсмена", – написал Зебро.

Как уточнил генпрокурор, задержанный россиянин "был игроком хоккейного клуба первой лиги".

Ранее в Москве по подозрению в шпионаже арестовали гражданку Украины Ищук. Ее задержали сотрудники ФСБ в Луганске за сбор информации о российских военных.

В суде добавили, что решение об аресте еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

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