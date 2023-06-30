Посольство РФ выяснит обстоятельства задержания российского хоккеиста в Польше – Песков

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Посольство РФ будет выяснять обстоятельства задержания российского хоккеиста в Польше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я уверен, что посольство сейчас будет все выяснять, и какие-то более подробные данные мы получим", – сказал представитель Кремля.



По его словам, из-за русофобии польских властей российским дипломатам тяжело работать в Варшаве.

Ранее сообщалось, что хоккеиста из РФ задержали в Польше по подозрению в шпионаже. Как уточнил генпрокурор республики Збигнев Зебро, задержанный россиянин "был игроком хоккейного клуба первой лиги".

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