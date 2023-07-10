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Происшествия

В Ногинске задержали мужчину за поджог машины и попытку повредить электроподстанцию

В Ногинске задержали мужчину за поджог машины и попытку повредить электроподстанцию

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Мужчина поджог автомобиль и попытался повредить электрораспределительную станцию в Ногинске. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Московской области.

Нарушитель пробрался на территорию одного из административных зданий. Момент поджога зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Машину с помощью огнетушителя потушили сотрудники здания. Поджигатель уже задержан, возбуждено уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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