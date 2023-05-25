"Московский патруль": полиция задержала в Москве грабителя смартфонов

Хитрого грабителя задержали столичные полицейские. Перед тем, как выхватить смартфон из рук потерпевшего, злоумышленник, видимо, решил сыграть в прятки.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как в одном из дворов за углом притаился мужчина. Он внимательно смотрел на прохожего, который разговаривал по телефону. И, улучив момент, выпрыгнул из укрытия, выхватил гаджет и рванул, куда глаза глядят.

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