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24 мая, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала теневых финансистов в Москве

"Московский патруль": полиция задержала теневых финансистов в Москве

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В столице полицейские вывели на свет теневых финансистов, через черную кассу которых прошли по меньшей мере три миллиарда рублей.

По данным следствия, злоумышленники открыли 20 фиктивных фирм, которые якобы занимались поставкой топлива. Через эти организации клиенты обнальщиков легализовывали крупные суммы, выделенные на различные проекты, в том числе и государственные. Часть денег отдавали организаторам "финансовой прачечной".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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