В России планируют изменить подход к начислению налогов предпринимателям

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В России могут изменить подходы к налогам предпринимателям, которые занимаются собственным бизнесом при помощи специализированных платформ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Федеральной налоговой службы РФ (ФНС) Даниила Егорова.

На сегодняшний день предприниматели должны исчислять налоги самостоятельно.

"Опять же, насколько я знаю, идет законопроект, я не хочу предупреждать его, который вносит изменение и на определённые платформы возлагает обязанность по агентскому удержанию", – сказал Егоров.

По его словам, в правительстве готовится закон, который возложит на компании агентские функции по уплате подоходного налога за работающих за границей работников.

Согласно действующим нормам, россияне, которые находятся за пределами РФ, получают доход от российской организации.

"При том, что там есть два вида получения доходов: первый – от головной организации, второй – если филиал российской организации находится за пределами РФ", – отметил глава ФНС.

Егоров добавил, что если сотрудник не является резидентом, то его доходы считаются принадлежащими к другой юрисдикции. Он резюмировал, что благодаря анализу транзакций можно увидеть доходы и активы на счетах граждан и юридических лиц РФ.

Ранее Совфед предложил кабмину рассмотреть вопрос о введении налогообложения для физлиц и организаций за деятельность в интернете, в том числе блогерскую. Это потребует соответствующих изменений в Налоговом кодексе РФ.