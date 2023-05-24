В Кремле нет позиции по предложению о налогообложении блогеров

Фото: depositphotos/serezniy

Кремль не сформировал конкретную позицию по предложению ввести в РФ налогообложение для блогеров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какой-то специальной позиции по этому вопросу [в Кремле] нет", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Совфед предложил кабмину рассмотреть вопрос о введении налогообложения для физлиц и организаций за деятельность в интернете, в том числе блогерскую. Это потребует соответствующих изменений в Налоговом кодексе РФ.

Из соответствующего постановления верхней палаты парламента РФ также следует, что сенаторы рекомендуют ФНС привлекать к ответственности физлиц, которые получают доходы от деятельности в интернете и уклоняются от уплаты налогов.

