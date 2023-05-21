Блогер Елена Блиновская попросила у подписчиков в Telegram денег на адвоката

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/elena_blinovskaya

Блогер и автор онлайн-марафона Елена Блиновская, попавшая под домашний арест по делу об уклонении от уплаты налогов, появилась в Telegram с просьбой помочь оплатить услуги адвоката и выплатить налоги.

"Я не имею права сдаться! Но я, прежде всего, девочка и мне тоже бывает нужна поддержка и помощь. Сейчас нужно оплатить адвокатов и начать оплачивать налоги", – написала Блиновская в своем телеграм-канале.

Блиновская в конце поста прикрепила банковские реквизиты своего помощника.

О задержании Блиновской на границе с Белоруссией стало известно утром 27 апреля. Следователи отмечали, что Блиновская применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные доходы. Поводом для уголовного дела стали документы, которые поступили из столичного управления Федеральной налоговой службы.

Ей предъявили обвинения в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств.

Блиновская признала вину и раскаялась в содеянном. Суд отправил ее под домашний арест до 26 июня 2023 года. Блогер смогла погасить только 10 миллионов из 918 миллионов рублей долгов в рамках уголовного дела.

