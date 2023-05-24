"Московский патруль": Гособвинение запросило 6 лет колонии для пилота сгоревшего Superjet

К финалу подходят разбирательства по громкому делу об авиакатастрофе в Шереметьево. Гособвинение запросило для командира экипажа сгоревшего суперджета 6 лет колонии поселения.

Катастрофа произошла 5 мая 2019 года. В аэропорт Шереметьево приземлился горящий самолет. В результате катастрофы погиб 41 человек. Прокуратура и Ространснадзор организовали проверки в связи с катастрофой.

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