Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": Гособвинение запросило 6 лет колонии для пилота сгоревшего Superjet

"Московский патруль": Гособвинение запросило 6 лет колонии для пилота сгоревшего Superjet

"Московский патруль": суд в Москве огласил приговор преступной группировке вымогателей

Новости часа: москвичей предупредили о тумане в ночь на 25 мая

Гособвинение запросило 6 лет колонии для пилота сгоревшего в Шереметьево Superjet

"Московский патруль": подмосковный СК раскрыл преступление 18-летней давности

Суд оставил под домашним арестом "королеву марафонов" Блиновскую

Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Елену Блиновскую

Новости часа: украинца осудили на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий РФ

Украинца осудили на 16 лет за шпионаж в отношении оборонных предприятий России

"Московский патруль": Блиновская останется под домашним арестом

К финалу подходят разбирательства по громкому делу об авиакатастрофе в Шереметьево. Гособвинение запросило для командира экипажа сгоревшего суперджета 6 лет колонии поселения.

Катастрофа произошла 5 мая 2019 года. В аэропорт Шереметьево приземлился горящий самолет. В результате катастрофы погиб 41 человек. Прокуратура и Ространснадзор организовали проверки в связи с катастрофой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
судыпроисшествиявидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика