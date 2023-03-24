"Московский патруль": в Ленинском городском округе обнаружили мигрантов в швейном цехе

В Ленинском городском округе полицейские обнаружили десятки мигрантов, проживающих в швейном цехе в антисанитарных условиях. Об этом сообщили в МВД РФ.

В рамках проведения полицейского рейда "Мигрант" были обнаружены порядка 50 швей-нелегалов. Все мигранты проверены по учетным базам, в отношении 26 из них составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации по статье 18.8 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

