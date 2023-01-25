25 января, 21:35Происшествия
"Московский патруль": в Домодедово пассажирка пыталась пронести украшения за 13 млн рублей
В аэропорту Домодедово пассажирка пыталась пронести через "зеленый коридор" драгоценности стоимостью 13 миллионов рублей.
Нарушительницей оказалась гражданка Румынии. Она купила в Дубае часы, цепочки, подвески, а также нательные кресты с бриллиантами. После этого она взяла их с собой в самолет в обычной сумке.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль