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Новости

25 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Домодедово пассажирка пыталась пронести украшения за 13 млн рублей

"Московский патруль": в Домодедово пассажирка пыталась пронести украшения за 13 млн рублей

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В аэропорту Домодедово пассажирка пыталась пронести через "зеленый коридор" драгоценности стоимостью 13 миллионов рублей.

Нарушительницей оказалась гражданка Румынии. Она купила в Дубае часы, цепочки, подвески, а также нательные кресты с бриллиантами. После этого она взяла их с собой в самолет в обычной сумке.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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