"Московский патруль": в Домодедово пассажирка пыталась пронести украшения за 13 млн рублей

В аэропорту Домодедово пассажирка пыталась пронести через "зеленый коридор" драгоценности стоимостью 13 миллионов рублей.

Нарушительницей оказалась гражданка Румынии. Она купила в Дубае часы, цепочки, подвески, а также нательные кресты с бриллиантами. После этого она взяла их с собой в самолет в обычной сумке.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.